Стулова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1885 ст.
Дата смерти26.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
07.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Стулов Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.09.1919
Отец ребёнка: Стулов Иван Степанович
Рождение ребёнка
13.10.1922
Дочь: Чуракова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Степанович
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.01.1969
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург