Стулова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1885 ст.

Дата смерти

26.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Муж: Стулов Иван Степанович

Рождение ребёнка
07.11.1915 ст.

Сын: Стулов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.09.1919

Сын: Стулов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Степанович

Рождение ребёнка
13.10.1922

Дочь: Чуракова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Степанович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.01.1969
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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