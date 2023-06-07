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Стулов Анатолий Иванович
Стулов Анатолий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1915 ст.
Пол
Мужской
Отец
Стулов Иван Степанович
1887 г.р.
Мать
Стулова (Малышева) Александра Павловна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915 ст.
Отец:
Стулов Иван Степанович
Мать:
Стулова Александра Павловна
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