Бураков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1925 ст.
Дочь: Комарова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураков Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно