Дьяченко Анна Емельянова
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1837
Дата смерти01.08.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьяченко Евдоким Борисович
Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Костыренко Васса Борисовна
Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дьяченко Василий Борисович
Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Шаповал Вера Борисовна
Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.10.1873
Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.08.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука