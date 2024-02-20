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Дьяченко Василий Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1863

Дата смерти

28.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дьяченко Борис Иосифович

Мать: Дьяченко Анна Емельянова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Дьяченко Мария Георгиевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Дьяченко Илья Васильевич

Мать ребёнка: Дьяченко Мария Георгиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Дьяченко Мария Георгиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дьяченко Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Дьяченко Мария Георгиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
28.09.1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-рак желудка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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