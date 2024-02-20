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Дьяченко Илья Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

20.07.1888

Дата смерти

16.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1888

Отец: Дьяченко Василий Борисович

Мать: Дьяченко Мария Георгиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.08.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от удара
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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