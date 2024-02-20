Дьяченко Тимофей Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
24.08.1915
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Дьяченко Екатерина Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно