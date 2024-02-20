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Дьяченко Тимофей Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дьяченко Василий Борисович

Мать: Дьяченко Мария Георгиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
24.08.1915

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Дьяченко Екатерина Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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