Шаповал (Дьяченко) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповал (Дьяченко) Вера Борисовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дьяченко Борис Иосифович

Мать: Дьяченко Анна Емельянова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1888

Муж: Шаповал Николай Алексеевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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