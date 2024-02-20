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Дьяченко Иван Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

03.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873

Отец: Дьяченко Борис Иосифович

Мать: Дьяченко Анна Емельянова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дьяченко Трофим Иванович

Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Жена: Дьяченко Варвара Ананьевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Дьяченко Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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