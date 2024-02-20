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(Дьяченко) Ксения Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1909

Дата смерти

20.09.1912

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Дьяченко Иван Борисович

Мать: Дьяченко Варвара Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.09.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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