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Потылицын Василий Степанов

Место рождения

.д.Сисимская Новоселовской волости Минусинской округи Енисейской губернии

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Потылицын Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Потылицын Иван 1 Васильев

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Потылицын Григорей Васильев

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Потылицын Иван Васильев

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Потылицын) Федосья Васильева

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Потылицын) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Потылицын) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Смерть
Неизвестно

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