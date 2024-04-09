Потылицын Василий Степанов
Место рождения.д.Сисимская Новоселовской волости Минусинской округи Енисейской губернии
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Потылицын Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Потылицын Иван 1 Васильев
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Потылицын Григорей Васильев
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Потылицын) Федосья Васильева
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Потылицын) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Потылицын) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Смерть
Неизвестно