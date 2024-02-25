Шалухин Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Шалухин Максим Артёмович
Мать: Шалухина Мавра
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Шалухин Кондратий Сергеевич
Мать ребёнка: Шалухина Настасья
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалухина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно