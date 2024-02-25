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Шалухин Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Шалухин Максим Артёмович

Мать: Шалухина Мавра

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Шалухин Кондратий Сергеевич

Мать ребёнка: Шалухина Настасья

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Авдотья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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