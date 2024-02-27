Шалухина Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Шалухин Сергей Максимович
Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Катерина Максимовна
Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно