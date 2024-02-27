Шалухина Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухина Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Шалухин Сергей Максимович

Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Шалухин Антип Максимович

Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Аксинья Максимовна

Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Катерина Максимовна

Отец ребёнка: Шалухин Максим Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Максим Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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