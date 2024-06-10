Задворнова Евдокия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Задворнова (Задворнова) Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Задворнов Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев
Смерть
Неизвестно