Задворнова Евдокия Евдокимова 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Евдокия Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Матвей Фалелеев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Задворнова (Задворнова) Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Задворнов Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Задворнов Данила Матвеев

Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Задворнов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Задворнов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Задворнов Прохор Матвеев

Отец ребёнка: Задворнов Матвей Фалелеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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