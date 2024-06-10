Задворнов Андрей Матвеев 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Андрей Матвеев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Задворнов Матвей Фалелеев

Мать: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Анна Семенова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Задворнова (Задворнова) Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Задворнова Анна Семенова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Задворнов Нефед (Неофит) Андреев

Мать ребёнка: Задворнова Анна Семенова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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