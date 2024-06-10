Задворнов Андрей Матвеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задворнова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Задворнова (Задворнова) Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Задворнова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Задворнов Нефед (Неофит) Андреев
Мать ребёнка: Задворнова Анна Семенова
Смерть
Неизвестно