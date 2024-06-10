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Задворнов Матвей Фалелеев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Задворнов Фалалей Ефимов

Мать: Задворнова Матрена Васильева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Задворнова (Задворнова) Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Задворнов Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Задворнов Данила Матвеев

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Задворнов Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Задворнов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Задворнов Прохор Матвеев

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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