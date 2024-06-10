Задворнов Матвей Фалелеев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Задворнова (Задворнова) Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Задворнов Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия Евдокимова
Смерть
Неизвестно