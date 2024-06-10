Задворнов Данила Матвеев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Задворнов Василий Данилов
Мать ребёнка: Задворнова Александра Максимова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Задворнов Василий Данилов
Мать ребёнка: Задворнова Александра Максимова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Данилова
Мать ребёнка: Задворнова Александра Максимова
Смерть
Неизвестно