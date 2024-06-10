Задворнов Данила Матвеев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Данила Матвеев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Задворнов Матвей Фалелеев

Мать: Задворнова Евдокия Евдокимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Александра Максимова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Задворнов Василий Данилов

Мать ребёнка: Задворнова Александра Максимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Задворнов Василий Данилов

Мать ребёнка: Задворнова Александра Максимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Данилова

Мать ребёнка: Задворнова Александра Максимова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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