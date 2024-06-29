Шуканов Никита Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти03.02.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.
Сын: Шуканов Ефим Никитич
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
06.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.
Сын: Шуканов Иван Никитич
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
23.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
15.05.1907 ст.
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна
Смерть
03.02.1913 ст.