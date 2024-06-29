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Шуканов Никита Васильевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

03.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.

Сын: Шуканов Ефим Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1895 ст.

Сын: Шуканов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.

Сын: Шуканов Иван Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1899 ст.

Сын: Шуканов Роман Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.

Сын: Шуканов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.

Сын: Шуканов Ефрем Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1907 ст.

Сын: Шуканов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Сын: Шуканов Василий Никитич

Мать ребёнка: Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.02.1913 ст.
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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