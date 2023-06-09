Шуканова (Коношева) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуканова (Коношева) Анна Мироновна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Шуканов Никита Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.

Сын: Шуканов Ефим Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1895 ст.

Сын: Шуканов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.

Сын: Шуканов Иван Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1899 ст.

Сын: Шуканов Роман Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.

Сын: Шуканов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.

Сын: Шуканов Ефрем Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1907 ст.

Сын: Шуканов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Сын: Шуканов Василий Никитич

Отец ребёнка: Шуканов Никита Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно