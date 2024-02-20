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Угнивенко Иван Харитонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Угнивенко Харитон Гордеевич

Мать: Угнивенко Васса

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чалая Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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