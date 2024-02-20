Угнивенко Иван Харитонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Угнивенко Харитон Гордеевич
Мать: Угнивенко Васса
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Сын: Угнивенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чалая Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно