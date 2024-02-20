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Угнивенко Васса

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804

Сын: Угнивенко Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811

Сын: Угнивенко Иван Харитонович

Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марина Харитоновна

Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Сын: Угнивенко Коленник Харитонович

Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Феодосия Харитоновна

Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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