Угнивенко Васса
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Угнивенко Андрей Харитонович
Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811
Сын: Угнивенко Иван Харитонович
Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марина Харитоновна
Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Сын: Угнивенко Коленник Харитонович
Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Феодосия Харитоновна
Отец ребёнка: Угнивенко Харитон Гордеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно