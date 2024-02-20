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Угнивенко Григорий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Угнивенко Иван Харитонович

Мать: Ефимия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1851

Сын: Угнивенко Моккий Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Сын: Угнивенко Косьма Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.10.1870

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.06.1872

Сын: Угнивенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.10.1877

Сын: Угнивенко Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.04.1879

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.01.1884

Сын: Угнивенко Ефрем Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Угнивенко Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.10.1887

Сын: Угнивенко-Мл. Косьма Григорьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Ксения Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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