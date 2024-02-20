Угнивенко Григорий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Угнивенко Иван Харитонович
Мать: Ефимия Степановна
Сын: Угнивенко Моккий Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Сын: Угнивенко Косьма Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Сын: Угнивенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Дочь: Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Сын: Угнивенко Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Сын: Угнивенко Ефрем Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Сын: Угнивенко Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна
Сын: Угнивенко-Мл. Косьма Григорьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Гавриловна