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Ефимия Степановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чалая Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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