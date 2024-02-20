Ефимия Степановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Угнивенко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чалая Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно