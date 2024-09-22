Дризеншток (Войханская) Хана
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Войханский Соломон Шломович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дризеншток Залман
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дризеншток Уильям (Вульф)
Отец ребёнка: Дризеншток Залман
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Баркер (Дризеншток) Роуз (Роза)
Отец ребёнка: Дризеншток Залман
Смерть
1958