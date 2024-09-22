Дризеншток (Войханская) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дризеншток (Войханская) Хана

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Войханский Соломон Шломович

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дризеншток Залман

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дризеншток Уильям (Вульф)

Отец ребёнка: Дризеншток Залман

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Баркер (Дризеншток) Роуз (Роза)

Отец ребёнка: Дризеншток Залман

Смерть
1958

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