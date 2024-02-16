Никонова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говричев Иван

Мать: Говричева Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Алексей

Смерть
Неизвестно
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