Никонова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говричев Иван
Мать: Говричева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Алексей
Смерть
Неизвестно