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Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лоос Иоханн Фридрих

Мать: Лоос (Лейманн) Мария Элизабет

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерр Райза Карловна

Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерр Карл Крестьянович

Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Дерр Крестьян Карлович

Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
6 часов утра
Рождение ребёнка
?.08.1888

Сын: Дерр Карл Карлович

Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Дерр Доротея Карловна

Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
3 часа ночи
Рождение ребёнка
16.02.1894

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Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1921
Акколь, Аккольский район, Акмолинская область

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