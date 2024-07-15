Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Лоос Иоханн Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерр Райза Карловна
Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1886
Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович
6 часов утра
Рождение ребёнка
?.08.1888
Сын: Дерр Карл Карлович
Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович
Рождение ребёнка
05.06.1891
Дочь: Дерр Доротея Карловна
Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович
3 часа ночи
Рождение ребёнка
16.02.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерр Карл Крестьянович
Смерть
1921
Акколь, Аккольский район, Акмолинская область