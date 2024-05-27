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Дерр Карл Крестьянович

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

?.02.1866

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1866

Отец: Дерр Гейнрих Кристиан

Мать: Дерр (Фельк) Мария Кристина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерр Райза Карловна

Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Дерр Крестьян Карлович

Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
6 часов утра
Рождение ребёнка
?.08.1888

Сын: Дерр Карл Карлович

Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Дерр Доротея Карловна

Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
3 часа ночи
Рождение ребёнка
16.02.1894

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Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1914

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