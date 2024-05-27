Дерр Карл Крестьянович
Место рождения
Дата рождения?.02.1866
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1866
Отец: Дерр Гейнрих Кристиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерр Райза Карловна
Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1886
Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна
6 часов утра
Рождение ребёнка
?.08.1888
Сын: Дерр Карл Карлович
Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1891
Дочь: Дерр Доротея Карловна
Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна
3 часа ночи
Рождение ребёнка
16.02.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерр (Лосс) Маргарет Федоровна
Смерть
1914