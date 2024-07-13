Облов Иван Семенович Около 1662 — найти родственников по фамилии на Familio
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Облов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Облов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Облов Меркул Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714 ст.

Сын: Облов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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