Облов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: Облов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.
Сын: Облов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно