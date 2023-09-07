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Владимир
Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Иван
1962 г.р.
Мать
Раиса
1963 г.р.
Дети
Кристина
2013 г.р.
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1989
Отец:
Иван
Мать:
Раиса
Рождение ребёнка
13.08.2013
Дочь:
Кристина
Мать ребёнка:
Татьяна
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