Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

2013 г.р.

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1989

Отец: Иван

Мать: Раиса

Рождение ребёнка
13.08.2013

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: Татьяна

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