Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2013

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1989 г.р.

Муж

2018 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2013

Отец: Владимир

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

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