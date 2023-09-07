Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1989

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

2013 г.р.

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1989

Отец: Леонид

Мать: Светлана

Рождение ребёнка
13.08.2013

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Владимир

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