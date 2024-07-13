Федоренко Филипп Аникеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1960
Сын: Федоренко Александр Филиппович
Мать ребёнка: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно