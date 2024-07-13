Федоренко Филипп Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Филипп Аникеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Федоренко Александр Филиппович

Мать ребёнка: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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