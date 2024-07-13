Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко (Торжевская) Нина Ивановна

Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Федоренко Филипп Аникеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Филипп Аникеевич

Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Федоренко Александр Филиппович

Отец ребёнка: Федоренко Филипп Аникеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.