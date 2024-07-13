Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Федоренко Филипп Аникеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1960
Сын: Федоренко Александр Филиппович
Отец ребёнка: Федоренко Филипп Аникеевич
Смерть
Неизвестно