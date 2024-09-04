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Астафий (Остафий) Павлов

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Павел Тарасов

Мать: Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Степан Артамонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Артамонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Александр Астафьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Василий Астафьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Никифор Астафьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Смерть
Неизвестно

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