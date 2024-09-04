Астафий (Остафий) Павлов
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Павел Тарасов
Мать: Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Степан Артамонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Артамонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Александр Астафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Василий Астафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Никифор Астафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Феодора
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Смерть
Неизвестно