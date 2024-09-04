Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Тарасов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Тарасов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Астафий (Остафий) Павлов

Отец ребёнка: Павел Тарасов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Отец ребёнка: Павел Тарасов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Потап Павлов

Отец ребёнка: Павел Тарасов

Смерть
Неизвестно

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