Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Тарасов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Тарасов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Павел Тарасов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Отец ребёнка: Павел Тарасов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Потап Павлов
Отец ребёнка: Павел Тарасов
Смерть
Неизвестно