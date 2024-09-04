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Павел Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Тарас Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Астафий (Остафий) Павлов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Потап Павлов

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
1840

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