Павел Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Тарас Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Потап Павлов
Мать ребёнка: Авдотья