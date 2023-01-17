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Капилов Владимир Георгиевич

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.06.1895

Дата смерти

20.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.05.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Р.-Б. мещанин Великаго Села Николай Иассонов Коновалов | Деревни Чудинова крестьянская дочь девица Евгения Прохорова
Рождение
21.06.1895

Отец: Капилов Георгий Иванович

Мать: Капилова Зоя Александровна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
20.08.1895
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От колотья
Похороны
21.08.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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