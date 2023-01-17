Капилов Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1895
Дата смерти20.08.1895
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.05.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Р.-Б. мещанин Великаго Села Николай Иассонов Коновалов | Деревни Чудинова крестьянская дочь девица Евгения Прохорова
Рождение
21.06.1895
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1895
Причина смерти: От колотья
Похороны
21.08.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя