Капилова Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1893
Дочь: Анфуса Георгиевна
Отец ребёнка: Капилов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1895
Сын: Капилов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Капилов Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно