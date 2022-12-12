Капилов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иван Панфилович
Мать: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.08.1893
Дочь: Анфуса Георгиевна
Мать ребёнка: Капилова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
21.06.1895
Сын: Капилов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Капилова Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно