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Капилов Георгий Иванович

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иван Панфилович

Мать: Мария Афанасьевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1893

Дочь: Анфуса Георгиевна

Мать ребёнка: Капилова Зоя Александровна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.06.1895

Сын: Капилов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Капилова Зоя Александровна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капилова Зоя Александровна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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