Малыгин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Малыгина Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Малыгина Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Ирина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно