Зильберман Тимофей Степанович (Давыдович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти10.02.1888
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Зильберман Давид (Давыд)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Зильберман
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1877
Сын: Зильберман Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Зильберман Евдокия Егоровна
Смерть
10.02.1888