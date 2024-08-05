Зильберман Тимофей Степанович (Давыдович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зильберман Тимофей Степанович (Давыдович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

10.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зильберман Давид (Давыд)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Зильберман

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зильберман Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
18.02.1877

Сын: Зильберман Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Зильберман Евдокия Егоровна

Смерть
10.02.1888

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