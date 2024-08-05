Александр Зильберман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зильберман Тимофей Степанович (Давыдович)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889 или 1892
Сын: Зильберман Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900 или 1903
Сын: Зильберман Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно