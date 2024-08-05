Александр Зильберман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Зильберман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зильберман Тимофей Степанович (Давыдович)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зильберман Евлампия Егоровна

Рождение ребёнка
1889 или 1892

Сын: Зильберман Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900 или 1903

Сын: Зильберман Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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