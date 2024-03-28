Баранов Зиновий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1850
Дата смерти25.07.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1850
Отец: Баранов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Жена: Акулина Евграфова
Рождение ребёнка
15.07.1870 ст.
Дочь: Баранова Пераскева Зиновьева
Мать ребёнка: Акулина Евграфова
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: Баранова Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Акулина Евграфова
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.
Сын: Баранов Федор Зиновьевиич
Мать ребёнка: Акулина Евграфова
Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.
Дочь: (Баранова) Татьяна Зиновьева
Мать ребёнка: Акулина Евграфова
Смерть
25.07.1900 ст.