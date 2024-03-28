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Баранов Зиновий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1850

Дата смерти

25.07.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1850

Отец: Баранов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1868 ст.

Жена: Акулина Евграфова

Рождение ребёнка
15.07.1870 ст.

Дочь: Баранова Пераскева Зиновьева

Мать ребёнка: Акулина Евграфова

Рождение ребёнка
20.08.1872

Дочь: Баранова Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Акулина Евграфова

Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.

Сын: Баранов Федор Зиновьевиич

Мать ребёнка: Акулина Евграфова

Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.

Дочь: (Баранова) Татьяна Зиновьева

Мать ребёнка: Акулина Евграфова

Смерть
25.07.1900 ст.

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