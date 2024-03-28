Акулина Евграфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1870 ст.
Дочь: Баранова Пераскева Зиновьева
Отец ребёнка: Баранов Зиновий Михайлов
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: Баранова Анна Зиновьева
Отец ребёнка: Баранов Зиновий Михайлов
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.
Сын: Баранов Федор Зиновьевиич
Отец ребёнка: Баранов Зиновий Михайлов
Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.
Дочь: (Баранова) Татьяна Зиновьева
Отец ребёнка: Баранов Зиновий Михайлов
Смерть
Неизвестно