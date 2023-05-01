Баранов Федор Зиновьевиич
Место рожденияБузулукский уезд село Могутово
Дата рождения01.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878 ст.
Отец: Баранов Зиновий Михайлов
Мать: Акулина Евграфова
Бузулукский уезд село Могутово
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Лиханова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Аверьянова Татьяна Кузьминична
Село Ново Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цимбалистова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Аверьянова Татьяна Кузьминична
Смерть
Неизвестно