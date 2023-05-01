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Баранов Федор Зиновьевиич

Место рождения

Бузулукский уезд село Могутово

Дата рождения

01.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878 ст.

Отец: Баранов Зиновий Михайлов

Мать: Акулина Евграфова

Бузулукский уезд село Могутово
Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Лиханова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Аверьянова Татьяна Кузьминична

Село Ново Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цимбалистова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Аверьянова Татьяна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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