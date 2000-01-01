Саввина Аксинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти01.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Дарья Федосеева
Отец ребёнка: Саввин Федосей Феоктистов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Авдотья Федосеева
Отец ребёнка: Саввин Федосей Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1868