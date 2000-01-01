Саввина Аксинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина Аксинья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

01.01.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Дарья Федосеева

Отец ребёнка: Саввин Федосей Феоктистов

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Авдотья Федосеева

Отец ребёнка: Саввин Федосей Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Федосей Феоктистов

Смерть
01.01.1868
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