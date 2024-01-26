Горбанец Афанасий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбанец Афанасий Карпович

Горбанец Афанасий Карпович

Место рождения

Лялинцы, Лялинская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбанец Карп Лаврентиевич

Мать: не указана

Лялинцы, Лялинская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1912

Сын: Горбанец Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Лялинцы, Лялинская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева

Мать ребёнка: не указана

Лялинцы, Лялинская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.