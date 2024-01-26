Горбанец Афанасий Карпович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбанец Карп Лаврентиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1912
Сын: Горбанец Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область