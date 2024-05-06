Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Горбанец Афанасий Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Мироненко Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Мироненко) Нина Кузминична
Отец ребёнка: Мироненко Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно
Междуреченский, Павловский муниципальный район, Краснодарский край