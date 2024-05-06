Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева

Место рождения

Лялинцы, Лялинская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Горбанец Афанасий Карпович

Мать: не указана

Лялинцы, Лялинская волость, Золотоношский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мироненко Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Мироненко Кузьма Иванович

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Мироненко) Нина Кузминична

Отец ребёнка: Мироненко Кузьма Иванович

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Междуреченский, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

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