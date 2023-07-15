Звеняцкий Менахем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звеняцкий Менахем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звеняцкая Нэся Минахимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звеняцкий Давид Минахимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Звеняцкий Абрам Минахимович

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Звеняцкий Рувим Минахимович

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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