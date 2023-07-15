Звеняцкий Менахем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звеняцкая Нэся Минахимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звеняцкий Давид Минахимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Звеняцкий Абрам Минахимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Звеняцкий Рувим Минахимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно