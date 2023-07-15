Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Звеняцкая Нэся Минахимовна
Звеняцкая Нэся Минахимовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Звеняцкий Менахем
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Звеняцкий Менахем
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь